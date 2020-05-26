台南市政府為紓緩新冠病毒疫情造成的衝擊，針對全市32場公有委外停車場經營業者祭出紓困措施，將按疫情影響營收程度，減收今年3至5月經營權利金協助紓困，最高可減收至50％，希望能減輕業者的財務負擔。

交通局長王銘德表示，交通局轄下32場公有委外停車場稅前營業收入，今年與去年2月份同期相比共短少約134萬元，3月份同期相比短少約202萬元；尤其以安平觀光區及百貨周邊停車場影響最大，整體營收情況明顯受疫情影響。

王銘德指出，經考量整體營收及業者付出的防疫成本，特別制定「營收與108年度同期比較短少30％以下場次即減收權利金30％、短少超過30％場次即減收權利金50％」的方案，除支持業者持續配合防疫措施，也補貼業者付出的營運成本，期間以疫情持續較嚴重的3至5月為主。

市長黃偉哲認為，台南市是台灣歷史最悠久的城市，更是觀光大城，因疫情嚴重影響到安平等觀光風景區及百貨商圈周邊停車場，為了有效、及時及便利地紓緩業者營運壓力，希望透過減收權利金紓困措施來協助停車場業者，減輕營業成本、降低營運上衝擊。

(中時 )