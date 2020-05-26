23歲湯男盜用友人帳號輸光遊戲幣遭教訓，竟當街開槍洩憤，不到12小時遭警逮。（麻豆警分局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名23歲的湯姓男子，因盜用陳姓友人網路遊戲帳號，又輸光帳號內儲值的百萬元遊戲幣，被陳男「教訓」後心生不忿，25日凌晨嗆「出來輸贏」，在六甲區中正路上雙方爆發口角衝突，湯男竟起出改造手槍朝駕駛座連開數槍，陳男大驚踩油門離開現場，警方接獲盜案趕到時人已逃逸無蹤，麻豆警分局立刻成立專案小組循線追查，不到12小時就將湯男逮捕到案，訊後依槍砲罪嫌送辦。

警方調查，湯男與33歲的陳男平時就有往來，2人都出身六甲區，湯男日前登入被害人「星城Online」手機遊戲帳號，玩線上Slot，沒想到一口氣輸光陳男儲值的1萬元新台幣點數，陳男發現後要湯男負責未果，24日先出手「教訓」湯男，2人再相約25日凌晨談判，陳開車赴約，湯男則騎機車到場。

這次湯男有備而來，雙方互嗆幾句後，湯即拿出預藏的改造手槍，朝車頭及駕駛座連開數槍，所幸子彈並未集中陳男，陳男受驚後立刻加速逃離，但中途還迴轉想要找湯男算帳，但那時湯男已逃逸無蹤。

麻豆警分局成立專案小組，報請台南地方檢察署指揮偵辦，25日下午前往湯男經常出沒的地點埋伏等待，在柳營區江南渡假村前發現湯男行蹤，一擁而上將他當場逮捕，並起獲作案用改造手槍1把、子彈2顆，湯也坦承不諱，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並追查槍枝來源。

麻豆警分局長楊慶裕指出，非法槍枝危害社會，有心人士切勿心存僥倖、試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，掃蕩暴力犯罪，以淨化社會治安。

(中時 )