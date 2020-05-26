據衛福部公布的「兒童少年保護」統計中，2019年兒童少年保護通報案件7萬3973件，創下歷史新高，但近幾年來責任通報的比率從104年的82.4％上升至108年的86.8％、一般通報從17.6％下降為13.2％，意謂一般民眾通報意願更低。而據家扶基金會今天公布的「2020兒少自我保護知多少」調查發現，雖然逾9成8民眾同意「發現有人虐待小孩時，要打110或113」，但也有32.7％旳民眾不同意「體罰是一種虐待行為」。

據家扶調查顯示，其中又以有達40.1％的31至40歲的民眾不同意「體罰兒童是一種虐待行為」比率最多，與衛福部的兒虐施虐者近年統計中的的30至39歲最多相符。家扶基金會社會工作處研發組主任蔡雯瑾分析，多數的30歲至39歲的民眾，往往會用小時候的經驗「教導」孩子，而這群民眾小時候往往有「被體罰」的經驗，選擇用「體罰」教導孩子，也用「小時候也受過體罰」合理化自己的行為。

但據衛福部認定中，除了身體虐待外，遺棄、精神虐待、疏忽、不當管教、目睹家暴、兒少物資濫用等都屬兒少受虐的樣態，若以去年成案的1萬餘件為例，其中仍以不當管教居多、但難以被發現的如精神虐待中仍少見。

家扶基金會執行長何素秋表示，通報變多一則以喜、一則以憂，喜的是通報變多，但也憂心有更多的黑數未被通報，目前也在公共政策參與平台推動連署，希望把兒童保護日列為重要節日，讓各界更重視兒少保護。

(中時 )