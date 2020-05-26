周男遭逮捕。資料照片

高雄男子周慶國去年翻越圍牆闖進民宅行竊，屋主韋姓老婦發覺並出聲喝止，他竟悶死她後再搶走她身上首飾逃逸；最高法院維持歷審判決，考量周男在偵審中表示歉意且到案後未虛構情節、或誤導偵查方向，依強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

30歲的周男去年4月17日凌晨騎乘機車至高雄市左營區某巷內停放後，步行到當時78歲的韋姓老婦住處前，他先翻越圍牆進入庭院，持石塊擊破房屋大門玻璃，自玻璃破裂處伸手進入門後開啟門鎖，再進入屋內竊財物，得手後再潛入該屋2樓臥室搜刮財物。

韋婦發現後出聲喝止，周男見狀唯恐她的呼救聲引起鄰居注意，用左手悶壓她的口鼻及壓迫頸部致死，他再取走老婦配戴於身上的銀項鍊及銀手鐲騎乘逃逸，警方據報後循線將周男逮捕。

一二審都認為，周男手段凶殘惡性重大、不可輕縱，應加以嚴懲，但死刑具有不可逆性，基於對生命價值、生命權及人道之基本尊重，考量他的犯行尚無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，因而量處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )