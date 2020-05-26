NBA》直接打季後賽 戰績排16強對陣 11:132020/05/26 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國NBA專家溫德霍斯特直言7月復賽可能直接打進後賽，而季後賽的制度就是依照目前例行賽戰績前16強捉對廝殺，因此阿提托康波率領的公鹿將迎戰魔術。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA極有可能在7月復賽，美國知名記者溫德霍斯特今天在節目上直接挑明，復賽後將直接打季後賽，而賽制將依目前的例行賽戰績排名前16強捉對廝殺。 溫德霍斯特表示，直接打季後賽的可能性愈來愈大了，而這也是席爾佛(NBA總裁)所盼望的，至於怎麼打，那就是根據戰績而定了。 如果依照溫德霍斯特所言，那麼復賽後的季後賽對戰表就是公鹿vs.魔術、湖人vs.籃網、暴龍vs.灰熊、快艇vs.獨行俠、塞爾提克vs.七六人、金塊vs.溜馬、熱火vs.雷霆、爵士vs.火箭。 (中時 ) #席爾佛 #季後賽 #溫德霍斯特 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》最後一舞沒前妻 女兒不原諒喬丹 00:032020/05/22 體育 NBA》籃網組三巨頭 鎖定巫師射手畢爾 09:312020/05/22 體育 NBA》羅德曼：批評喬丹前隊友太脆弱 11:032020/05/22 體育 NBA》麥格瑞迪：姚明生涯被這人毀了 12:222020/05/22 體育 伍茲VS.米克森 高球慈善對決 估募千萬美元 04:102020/05/23 全球財經 NBA》傳奇中鋒尤英 感染新冠肺炎 07:202020/05/23 體育 NBA》搞大13歲少女 郵差馬龍曾是渣男 08:172020/05/23 體育 NBA洽談7月在佛州迪士尼復賽 22:302020/05/24 財經 NBA若復賽 無緣季後賽球隊不受邀 10:052020/05/25 體育 NBA》喬丹不給肖像權 90年代玩家抱憾 15:422020/05/25 體育 體育熱門新聞 NBA》鄧肯：從不覺得喬丹有很厲害 - 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 - 體育 《時來運轉》買中華職棒運彩 送大明星簽名球 - 體育 詹姆斯讚鄧肯：史上最強大前鋒 - 體育 NBA》直接打季後賽 戰績排16強對陣 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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