NBA極有可能在7月復賽，美國知名記者溫德霍斯特今天在節目上直接挑明，復賽後將直接打季後賽，而賽制將依目前的例行賽戰績排名前16強捉對廝殺。

溫德霍斯特表示，直接打季後賽的可能性愈來愈大了，而這也是席爾佛(NBA總裁)所盼望的，至於怎麼打，那就是根據戰績而定了。

如果依照溫德霍斯特所言，那麼復賽後的季後賽對戰表就是公鹿vs.魔術、湖人vs.籃網、暴龍vs.灰熊、快艇vs.獨行俠、塞爾提克vs.七六人、金塊vs.溜馬、熱火vs.雷霆、爵士vs.火箭。

(中時 )