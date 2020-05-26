針對高市府舉辦「高雄振興購物嘉年華」，高市議員康裕成、簡煥宗質疑是為了反罷韓大撒幣。（柯宗緯攝）

後疫情時代來臨，高雄市長韓國瑜26日宣布，振興經濟大作戰，砸5000萬舉辦「高雄振興購物嘉年華」，6月1日起至8月31日，發放50萬張面額50元抵用券，更祭出黃金、百萬名車、神祕大獎抽獎，預料創造33億元產值。未料，民進黨高市議員康裕成質疑罷韓前夕大撒幣，刻意違反採購法，要他踩煞車，不然就自己吐選舉結餘款來發。

韓國瑜提到，「疫情緩和，買氣太弱」，市府第一波刺激買氣舉辦「購物嘉年華」，只要消費滿500元就可登記抽獎，豪華獎項豐富，每天抽5萬元抵用券、每周抽10兩黃金、每月1台百萬名車，準備神祕大獎到時宣布。另外，住宿送200元抵用券，高市12處觀光、文化景區、場館免費參觀。

觀光局長邱俊龍指出，振興國旅結合9家觀光飯店推出聯合商品券買8000元送800元，再加碼送400元早餐或升等房型；一般旅館則推買8000元可住6晚，再送1晚，呼籲公務員持國旅卡預購預刷，一般民眾也可適用。

邱俊龍提到，5大觀光景點免費入園，包括壽山動物園、崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、鼓山洞、旗津貝殼館，而觀光局16個景點的商店，除了可參加「高雄振興購物嘉年華」滿500元抽獎外，觀光局再加碼滿500元可折抵100元。

文化局主祕劉秀英則提到，7大園區平日門票免費、假日優惠措施，包括紅毛港文化園區、英國領事館、鳳儀書院、旗山糖廠故事館、見城館、眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館，並會舉辦藝術市集、展演、講座，期待人潮回流，提升藝文氛圍。

針對高市府辦振興嘉年華，高市議員康裕成及簡煥宗質疑，市府在閃避採購的規定，實際上故意用4900萬元上網公告，呼籲市府將「等標期」延為18天，等到6月8日決標，不然有種就不要用公帑救韓，「用你的選舉餘額來發啊」，強調不反對發紓困的各種抵用券，但是請合法。

經發局長伏和中解釋，5000萬元是利用促進產業發展基金，不用議會通過，針對又被扯反罷韓，直說「議員多慮了，不用想這麼多」，其實就是要讓高雄經濟趕快復甦，因為中央振興券7月開始，高市府希望早點鼓勵民眾多多消費。

新聞局長鄭照新在臉書回嗆綠營直說，市民因為疫情苦哈哈，引頸期盼紓困振興，但為了政治鬥爭，「第一次聽到有人專程開記者會批市府，不是嫌紓困振興措施太慢，是嫌太快的」，他直呼開了眼界，有的人讓市民苦也無所謂，差別在有沒有把高雄福祉至於政治利益之上，感謝認證市府紓困效率好。

(中時 )