由外貿協會主辦之「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」，將於10月15至17日在南港展覽2館舉辦，主題聚焦防疫產業生態系及智慧醫療，向國際展示台灣醫療產業的能量。開展當日也將同步推出線上醫療展覽，虛實並行廣納全球商機。

年初新冠肺炎爆發，台灣迅速應變、超前部署，防堵疫情擴張，突顯高效的公衛醫療體制及優良的MIT產品品質，防疫成果受全球讚揚，在產官學三方的資源整合下，更快速組成口罩及防護衣等防疫國家隊。

台灣的醫療產業結合精密機械及紡織業的實力，疫情爆發之際即由政府率產業界組成口罩及防護衣國家隊，動員產業投入關鍵防疫物資的生產，目前除內需供給無虞外，更能援助國際，打響台灣防疫知名度。

台灣科技防疫的成果亦受國際媒體盛讚，靠著健保數據與移民署、海關數據的整合，讓醫護人員能在第一時間透過患者健保卡讀取旅遊史並判別風險等級。而入境檢疫電子系統也很完善，運用電子圍籬掌握隔離者的動向，用AI及大數據分析進行疫情監測，建立防護網，創造新的產業契機。

這次Medical Taiwan提供台灣業者拓銷國際的平台，其中「防疫產業生態系」將涵蓋口罩、防護衣、體溫量測設備、科技及智慧防疫系統等產品展，也將提前在6月為參展廠商推出三大整合式線上服務，包括「視訊採購洽談會」、「線上產品發表會」及「線上產業論壇」。

(時報資訊)