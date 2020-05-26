時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日於立院黨團辦公室召開記者會呼籲新內閣，優先重視香港局勢、關懷兒少、《囤房稅》及《礦業法》修法，並提到內政部次長花敬群在學者時期說，房地產當經濟火車頭是錯誤的，如今當了官的花次長就打臉花教授，政府應對高房價有所作為。

邱顯智指出，針對香港狀況，時力主張：1.為「港版國安法」一事，由立院朝野各黨共同發表聲明譴責；2.提出專案協助香港；3.重新檢視《港澳條例》，提出「政治庇護港民」；4.陸委會每月提出「香港特殊地位檢討報告。」

邱顯智說，台灣房租已連漲110個月，除了雙北以外的四都房價也創下新高。根據央行統計，台灣近年的房貸及建築貸款總餘額超過GDP的50％，遠超世界認定的40％泡沫化指標。

邱顯智主張，台灣應立刻修法《囤房稅》，對擁有第4戶房產者，課以較高稅率，讓空屋釋出。過去花敬群也說要課以持有稅率，希望政府想辦法讓房價回歸正常水準，並讓空屋有釋出使用的動機，不要再讓產業及年輕人受苦。

王婉諭表示，蔡英文總統日前的520就職演說， 都未提及第一屆上任時的托育制度。如今兒少政策問題層出不窮，比方說上週台北市內湖有私立幼兒園超收82名學童，卻只開罰3萬，根本不痛不癢，還有新竹某托嬰中心保母對9個月大嬰兒施暴，以致腦部及視網膜出血。實力已在4月提出修法，但新內閣也應更加重視兒童政策。

陳椒華指出，蔡英文總統在520就職時，完全不提環境議題。希望未來可以立刻處理違章工廠、推動綠色振興經濟、《環境資源部組織法》立法及《礦業法》修法等議題。

陳椒華說，時力已經提出《礦業法》修法，主要包括刪除當中第31及第47條「已擁有礦權者，只要提出申請，不須經過任何審議或經過備查，就可以繼續擁有使用礦權」的霸王條款。此外，也要求未經環評的礦業用地須經環評、需與原民協商同意，礦場關閉時須提出計畫以確保環境整復及勞工權益。

(中時 )