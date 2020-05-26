半導體測試介面廠精測（6510）近來多空消息交雜，法人對營運後市看法分歧。在消息面承壓下，精測近期股價有撐，持穩587～620元區間，近日跟隨大盤盤堅走強，今（26）日開高後上漲2.76％至633元，早盤維持逾1.5％漲幅，維持穩步向上走勢。

精測2020年4月自結合併營收3.43億元，月增1.37％、年增達64.62％，累計1～4月合併營收12.43億元，年增達52.61％，雙雙續創同期新高。首季稅後淨利1.78億元，季增8％、年增達90％，每股盈餘（EPS）5.46元，亦雙創同期次高。

為因應客戶多元前瞻性的高階晶片測試需求，精測本季起開始推出具備大電流、高頻、高溫等特性的自製垂直探針卡（VPC），攜手客戶共同迎接5G＋AI新科技時代。法人預期，在相關需求帶動下，精測第二季營收可望季增10～20％，上半年成長動能無虞。

精測今年受惠5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等應用對半導體測試介面需求增加，以及重奪美系客戶應用處理器（AP）測試板訂單，使今年成長動能回升。惟公司也坦言，明年未再取得該客戶AP測試板訂單，使法人看淡明年營運動能，使近期股價明顯承壓。

精測去年面對流失美系手機客戶AP測試板訂單，已積極拓展VPC產品因應，打入陸系客戶等其他客戶供應鏈，公司強調客戶組合已穩健分散，結構健康度明顯轉佳，單一客戶對營運影響程度已有限。惟近期陸系客戶恐遭美國升級制裁力道，使法人對後市看法更顯分歧。

投顧法人認為，精測美系客戶對營收貢獻約10～15％，陸系客戶則合計貢獻約20～25％，其中10～15％為智慧型手機AP相關測試，其他為5G基地台射頻晶片等。預期明年在喪失美系客戶AP訂單、陸系客戶遭制裁約影響10％營收下，短期內難以填補此缺口。

雖然精測預期透過透過台系及另一美系客戶，提高VPC業務營收貢獻方式因應，惟投顧法人認為因前2大客戶合計貢獻精測近25％營收，VPC滲透率提高不太可能彌補明年營收缺口，對精測明年每股盈餘預期低於市場平均。

另一投顧法人亦認為，在缺乏主要美系客戶訂單、加上陸系客戶制裁遭升級，精測明年營運面臨雙重逆境，預期透過陸系晶圓代工廠僅能彌補約5％營收，在營收及毛利率遭逢逆風下，明年獲利下檔風險升高，維持降低持股評等、目標價自510元下修至450元。

不過，也有投顧法人認為，陸系客戶在遭美升級制裁下，短期將加大拉貨力道，台系及美系大廠AP亦可望有轉單效益，預期轉單及急單需求將在第三季顯現，明年動能雖受影響，但影響預期將低於2019年。

該投顧法人認為，精測近期股價疲弱，主要反應2021年美系手機客戶掉單、加上陸系手機客戶遭制裁衝擊，但考量手機AP客戶具轉單效益、VPC比重提升、非AP業務逐步發酵，仍看好精測2021年獲利將創新高，給予買進評等、目標價780元。

(時報資訊)