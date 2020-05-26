自駕車的安全性一直是大眾矚目的焦點，由於和人身安全密切相關，稍有事故就會登上版面，因此如何藉由感測器來提高的分辨率，以增加安全性，便一直是業界努力的重點。在幾種感測器中，LiDAR（光達）比雷達有 更好的分辨率，所以被視為自駕車必有配備，雖然 Tesla馬斯克似乎不怎麼認同這點業者普遍的見解。然而在過去的幾年中，光達不僅更好而且更便宜，從最初的 7.5萬美元的Velodyne HDL-64，到現今799美元的LightWare SF40。

光達持續降價的情況，也將促使光達、相機、雷達的整合成為趨勢。台灣與中國大陸雷達廠商發展起步較晚，主要集中在下游系統，產品的開發 也會跳過 24GHz成熟市場，直接開發77GHz、79GHz雷達。台灣廠商啟碁發腳步較快，目前已量產77GHz雷達，以及明泰24GHz雷達也已成功切入商用車和乘用車之 ADAS市場，持續開發77GHz、79GHz雷達，並與廣角影像技術融 合提高解析度。光達的技術則朝向2維與3維發展，亦即由點發射接收方式往線、陣列的型態發展，更朝向輕巧化光達演進，主要製造商包括 Velodyne、Quanerby、 ZephIR、Leosphere、SgurrEnergy、Lockheed Martin、Avent、Mitsubishi Electric、 Pentalum、Leddar，以及 Windar Photonics 等公司。近幾年全球新創的 LiDAR 公司紛紛成立，估計已超過 80 家。

Velodyne 是光達市場的標竿公司，然近3年內如 Luminar、Aeva、Aeye 等 一大批光達新創公司都開始搶進市場，都希望成為直接向汽車製造商出售的供應商，即被稱 Tier 1的公司之一，也就是與Bosch和Continental等成競爭對手而不是與其合作。根據矽谷當地媒體指出，矽谷10家光達新創公司中，就有 3 家倒閉，有4家將以合理價格被收購。Luminar 執行長 Austin Russell 指出，近期就有六家競爭對手與他接觸，詢問是否有興趣收購他們，包括Waymo、Cruise、Argo和Aurora等自動駕駛開發商。到目前為止，光達公司太多，在市場考驗下，他們將不能全部生存。

光電協進會產業分析師林政賢指出，根據Yole 統計2019 年全球光達市場將 近13億美元，預估將在2023年超過50億美元，複合年成長有40％，其中最大應用是自動駕駛、先進駕駛輔助系統、機器人應用、3D地形繪圖等。並進一步 指出，無論選擇光達或雷達，都各自有比較明顯的優缺點，儘管採用光達感測器 的汽車能夠「看」得更清晰準確，但是雷達系統尺寸更小、更便宜。在應用廣泛 下，無人自駕車、機器人、醫療、無人飛機、軍事應用、環境生態監測等光達或 雷達技術互補發展勢必將成為未來趨勢。

(工商 )