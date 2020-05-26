55歲「金鐘視帝」吳朋奉曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》分別拿到金馬男配、北影影帝及金鐘視帝，被封為「三金影帝」，今日驚傳猝逝，友人指出家屬希望等法醫鑑定報告出爐前，消息不要外流。吳朋奉的經紀公司稍後也證實「人走了」，詳細原因跟時間還不清楚，家屬希望等詳細的報告內容出來，再對外說明情況。而他今年也參與公視《大債時代》演出，導演廖士涵表示，稍早聽到這消息相當難過，也非常震驚，由於他的角色尚未開拍，目前還沒去想這件事。

廖士涵指出，和吳朋奉從2008年《波麗士大人》時就認識，至今認識12年，一路以來看到吳朋奉大哥敬業認真態度，對於每個鏡頭表現也相當要求自我。

今年《大債時代》新戲於13日開鏡，廖士涵指出2周前才在定裝時和吳朋奉碰面，當時人都好好的，看起來也很正常，跟劇組人員有說有笑，沒想到今日聽聞惡耗，相當難過。

55歲的吳朋奉曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》分別拿到金馬男配、北影影帝及金鐘視帝，被封為「三金影帝」，2017年他拍茄子蛋《浪子回頭》MV，至今在YouTube點擊率高達9930萬人次，去年茄子蛋在高雄大港開唱還找他一起重現MV裡的「看三小」經典橋段。

今卻驚傳他去世消息，震驚各界。據悉吳朋奉獨居在侄女家樓上，周日下午跟家人約好外出，家人到他家之後，發現他倒地，已無心跳，但外表看起來安詳。友人表示，吳朋奉3月時曾表示自己常喘不氣來，曾看過醫生，死因是否是心肌梗塞還不清楚，一切要等法醫鑑定。吳朋奉的哥哥正處理後事事宜，哥哥表示吳朋奉生前低調，靈堂及告別式將一切從簡，不希望太麻煩大家。

(中時 )