美國宣布，禁止過去2周曾赴巴西的外國人入境。

巴西新冠肺炎疫情持續惡化，單日死亡人數超越美國，美國已經決定，提前2天禁止巴西人入境，預計美東時間26日深夜生效。

綜合路透社、美聯社報導，白宮24日宣布，由於巴西成為南美洲疫情最嚴重國家，為避免美國受到更多感染，自28日起，2周內曾赴巴西的外國人禁止入境，禁令不包含美國公民、持永久居留權人士，以及他們的配偶、父母與子女。

不過目前白宮周日發表的聲明已經更動，禁止巴西人入境的時間提前2天，從28日調整至美東時間26日深夜11時59分起。

23日巴西新冠確診數超越俄羅斯，成為全球第2大疫區，僅次於美國。不過過去24小時，巴西再度創下新紀錄，單日新冠死亡數首度超越美國，巴西周一新增807名新冠死者，美國則新增620人。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的全球疫情統計，截至26日上午11時，巴西一共有逾37萬人染疫、超過2.3萬人喪命，美國則計有逾166萬個病例、9.8萬人病歿。

報導指出，白宮並未回應為何提前禁止巴西人入境。

巴西政治風險及策略公司Dharma Political Risk And Strategy顧問索薩（Creomar de Souza）表示，美國對巴西祭出的入境管制，無疑是打臉巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。有「巴西版川普」之稱的波索納洛效法美國總統川普處理疫情的方式，不僅在疫情之初戲稱病毒不過是「小感冒」，更公然蔑視專家建議的社交距離政策。索薩說，美國此舉也等於打臉波索納洛先前自稱，和川普建立關係、巴西已被美國視為「特權盟友」的說詞。

(中時電子報)