教育部推動學校本位國際教育計畫（SIEP），2017年至2019年中小學教育主管機關已簽訂51個國際備忘錄；此外，2019年中小學教育主管機關訂頒中長程國際教育政策或計畫者已達52％，參與國際交流的中小學生人數達4萬1618人次。

教育部去年5月22日修正發布，補助學校分為四軌進行SIEP，依計畫件數多寡排序分別為：「課程發展與教學」、「國際交流」、「教師專業發展」及「學校國際化」。學校歷年實施SIEP已能將課程融入視為國際教育的主要途徑及策略，並將國際交流活動課程化，逐年擴大交流國家數，在參與校數及百分比方面皆逐年提升。

以高雄市龍華國小推動SIEP為例，108學年度，規畫結合聯合國永續發展目標（簡稱SDGs）議題理念，透過教育部國教署補助的計畫經費，研發SDGs小學堂，透過多文本閱讀、圖像辨識及影音感官等課程活動，帶領學生學習關心世界。

此外，龍華國小為讓學生輕鬆理解並反思SDGs意涵，也設計了大富翁遊戲、圖卡配對、對對碰的遊戲式教學法，透過輕鬆有趣的方式，帶孩子認識聯合國全球永續發展目標所探討的17個大目標，強化孩子對SDGs議題的認知與判斷。

在國際交流方面，龍華國小也透過國際教育資源網iEARN作為學生跨國學習的線上平台，以跨國專案的模式，促進不同國家師生間的了解，將課堂學習延伸與日本、美國、俄羅斯學生進行文化交換與學習。

在全球化的趨勢下，教育部已於5月14日發布「中小學國際教育白皮書2.0」，持續落實十二年國教理念，培養學生「多元文化與國際理解」核心素養的精神，持續精進「學校本位國際教育計畫（SIEP）」，培養中小學學生國際素養及全球視野。

(中時 )