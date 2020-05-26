加賀市收到捐贈。(財團法人台南市台日文化友好交流基金會提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎肆虐全球，日本疫情截至25日，境內已有1萬7281人感染、838人死亡，與日本交流密切的財團法人台南市台日文化友好交流基金會，自主發起各地捐贈行動，籌措防疫物資1070件防護衣、3000隻護目鏡、500個防護面罩、3500個口罩套，分別捐贈到日本疫情嚴峻的縣市。

財團法人台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，自從日本宣布緊急事態開始，在得知日本防疫物資極度缺乏情況下，該會開始籌措物資，因防疫物資難以全數籌措到位，因而從最緊急的縣市陸續急件快捷，讓第一線防疫人員及能稍微緩解困境。

第一波捐贈城市為千葉縣白井市、群馬縣。第二波捐贈城市為石川縣、大阪府。第三波捐贈城市為宮城縣、加賀市、神戶市、鎌倉市、和歌山市、五所川原市、京都市、埼玉縣等友好交流城市。財團法人台南市台日文化友好交流基金會透過自民黨前青年局局長佐佐木紀眾議會議員捐贈防護衣300件；防護面罩300個；口罩套500個，由衷感謝之外，期盼疫情平息後能早回復往日密切交流。

石川縣金澤市山野之義市長表示特別感謝先人八田與一技師，因有八田技師在台南建造烏山頭水庫的機緣，台南市與金澤市長期往來互動十分密切。加賀市宮元陸市長也表示原與財團法人台南市台日文化友好交流基金會在2016年開始共同主辦小學生九谷燒繪皿原畫徵選時，雙方交流緊密，在全球疫情嚴峻情況下，還收到來自遠方摯友所贈醫療物資，特致贈感謝狀以表達謝意。

群馬縣台灣總會表示非常感謝財團法人台南市台日文化友好交流基金會，在台灣於製作防護衣及護目鏡的廠商溝通方面大力相助，代為奔波直至物資平安抵群馬，也期待不久將來透過該會，促進群馬和台南有更深一步交流。

(中時 )