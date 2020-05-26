上周二台南的比賽因雨延賽，本周又有梅雨鋒面來襲；根據球場氣象預報，今晚台南降雨機率50％。中信兄弟、統一獅之戰要跟梅雨賽跑。兩隊先發投手是德保拉、江辰晏，形成土洋對決。

德保拉戰績1勝5敗、自責分率5.45，上一場首度與陳家駒投捕搭檔，投出個人在中職的代表作，對獅隊先發7局僅被敲4支安打，1分自責分，拿下勝投並中止開季5連敗。

該場比賽德保拉還飆出12次三振，迅速竄升至三振排行榜第2名，僅次於隊友米蘭達。本季對統一1勝1敗，被打擊率2成31，相當有壓制力，也曾被新秀林靖凱擊出本季個人首轟。

至於江辰晏上一場先發對中信兄弟是4月17日，6局投球被敲5安，送出5K、2保送，失掉3分僅1分責失，自責分率1.50，可惜欠缺火力支援，最後苦吞敗投。

今年開季以來江辰晏投球不穩定，5月初對富邦悍將投5局被敲6安、無失分。上周對樂天桃猿5局卻投球卻被敲9安，失掉6分自責分，靠著隊友火力支援，幸運拿下勝投。目前戰績2勝2敗，惟自責分率7.20偏高。

值得一提的是，獅隊已連續22場開轟，寫下中職紀錄，今晚有機會將連續場次推進至23場。

(中時 )