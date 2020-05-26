還記得「琵琶公主」呂秀齡嗎？1979年參加台視《五燈獎》琵琶比賽出道，後來成為瓊瑤20多部文藝愛情片的女主角，被譽為「林青霞唯一接班人」。

呂秀齡35歲嫁給華納高層謝艾文後息影，幾乎沒有任何消息，好在2年前造型師好友梅琳將她的照片放上網路，現年58歲的呂秀齡氣息成熟優雅，自然的逆齡美貌相當賞心悅目，讓網友大讚：「這才是真正的美女」、「氣質真好」、「我最愛的資深美女啊」。

呂秀齡2年前的模樣曝光，外型保養得宜，沒留下太多歲月的痕跡。（圖／微博@梅琳老師）

呂秀齡第一部電影是《聚散兩依依》，才18歲就飾演新婚卻失去丈夫的寡婦，出色的外貌和亮眼演技驚艷眾人，之後陸續接下《夢的衣裳》、《卻上心頭》等，1982年更與林青霞合作《燃燒吧！火鳥》，兩人在劇中飾演姐妹，不少人認為呂秀齡的表現可能比林青霞略勝一籌。

呂秀齡和林青霞曾飾演姐妹。（圖／微博）

呂秀齡才紅了三年，卻面臨瓊瑤的巨星公司倒閉，出走到香港發展多年並不順遂，後來她到日本出演《等待出擊》大獲好評，正當事業準備二度高飛時，呂秀齡選擇愛情，嫁給華納高層謝艾文，雖然早年她動過卵巢手術不易受孕，婚後多年膝下無子，依舊不損夫妻倆的感情，婚後移居倫敦、曼哈頓，現居上海，成為上海交響樂團理事會創始理事。

呂秀齡在事業高飛之際選擇婚姻。（圖／微博）

(中時電子報)