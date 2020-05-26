民進黨立委周春米、劉世芳、賴品妤等人上午舉行記者會，在罷韓前夕呼籲修改《政治獻金法》，讓未來的罷免活動包括罷免團體及被罷免人，在通過第一階段罷免提案後，都得以收取政治獻金。內政部則表示，會在下會期提出相應修法。

周春米認為，憲法第17條明定人民有選舉、罷免、創制及複決權，可見罷免與選舉都是國家公民參政權的重要實現。政治獻金法中除了政黨、政治團體外，只有擬參選人可以收受政治獻金，罷免則未有相關規範，這樣的設計不符民主憲政的精神。

(中時 )