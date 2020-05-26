綠委提罷免團體可收政治獻金 內政部：下會期提修法 14:032020/05/26 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委賴品妤（左起）、周春米與劉世芳等人26日舉行記者會，在罷韓前夕呼籲修改《政治獻金法》，讓未來的罷免活動包括罷免團體及被罷免人，在通過第一階段罷免提案後，都得以收取政治獻金。內政部則表示，會在下會期提出相應修法。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委周春米、劉世芳、賴品妤等人上午舉行記者會，在罷韓前夕呼籲修改《政治獻金法》，讓未來的罷免活動包括罷免團體及被罷免人，在通過第一階段罷免提案後，都得以收取政治獻金。內政部則表示，會在下會期提出相應修法。 周春米認為，憲法第17條明定人民有選舉、罷免、創制及複決權，可見罷免與選舉都是國家公民參政權的重要實現。政治獻金法中除了政黨、政治團體外，只有擬參選人可以收受政治獻金，罷免則未有相關規範，這樣的設計不符民主憲政的精神。 (中時 ) #政治獻金 #團體 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 為選票極大化 綠初一十五不一樣 04:102020/05/23 政治要聞 治民進黨有祕招 趙少康：國民黨陷兩難 00:082020/05/24 政治 民進黨地方黨部主委改選 當選名單一次看 16:212020/05/24 政治 劉櫂豪、林俐對決 劉櫂豪512票勝出 17:272020/05/24 政治 民進黨南投縣黨部主委 由立委羅美玲出線 18:412020/05/24 政治 民進黨台南市黨部主委競爭 潘新傳一路領先勝出 19:382020/05/24 政治 民進黨竹縣黨部主委彭瑞德連任 19:472020/05/24 政治 害了自己！林濁水批民進黨做錯三件事 14:452020/05/25 政治 民進黨推農會理監事改官派 藍轟比共產黨更共產黨 16:392020/05/25 政治 蔡英文號召加入民進黨 逾千人響應 17:022020/05/25 政治 政治熱門新聞 賭王何鴻燊病逝 享耆壽98歲 - 政治 趙少康痛宰罷韓網紅 網大呼過癮！ - 政治 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 罷韓最新「封關」民調 最終結局驚人！ - 政治 高雄大姐見韓國瑜情緒激動 鄭照新：以為他要罵人… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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