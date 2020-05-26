高雄市長韓國瑜罷免投票在即，小燈泡媽媽、時力立委王婉諭日前表態支持罷免韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希發文批評，「踩著女兒頭顱往上竄」，引發極大爭議。李來希稍早細數三事，並表示民進黨拿他沒轍，找不爭氣的國民黨鬥他，連黨主席都出動了，「我依然健在」。

李來希日前為了批王婉諭挺罷韓，竟爆出「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」等驚人言論，使藍綠紛紛譴責李來希。對此，國民黨已把全案移請考紀會處理，至於是否直接開除李來希黨籍，國民黨主席江啟臣日前表示，會尊重考紀會定奪。李來希則嗆國民黨「要怎麼處理就怎麼處理」，他強調，「國民黨現在已沒有影響力了」。

李來希稍早則在臉書發文指出，年金改革餓不死他，口罩之亂沒把他搞死，小燈泡媽媽事件沒讓他窒息。他說民進黨拿他沒轍，找不爭氣的國民黨鬥他，連黨主席都出動了，但他依然健在。

(中時電子報)