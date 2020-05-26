參選總統的藍信祺去年因在臉書張貼「發動台灣殺戮內戰」「汽車炸毀總統府」等言論遭檢方依恐嚇公眾罪起訴，台灣高等法院維持一審判決，認為這些文字內容是他1994年在報刊登的廣告，且他是強調其競選改變的決心與勇氣以尋求連署，判他無罪確定。

檢方起訴，藍信祺明知主張發動內戰、炸毀總統府及攻擊核能電廠與油庫，勢必造成公眾恐慌，竟基於恐嚇公眾犯意，去年9月19日下午在他臉書個人動態頁面，以公開留言方式張貼「自民國83年聲明殺戮內戰：主張變更國家體制」等文字。

檢方指出，藍在同一貼文張貼含有「自83年聲明主張發動台灣殺戮內戰：汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通，全民殺戮內戰」等文字之圖片，讓見聞該公開貼文之不特定多數人心生畏懼，致生危害於公眾之安全涉犯恐嚇公眾罪。

士林地方法院判藍無罪，檢提上訴，高院調查發現，臉書的文字是他回覆他人臉書與報章詢問之文章，這些內容是1994年他在自由時報全頁廣告刊登之內容，他用意屬於個人政治意見之表述，訴求及抒發對當年國內政治人物及體制不滿。

高院認為，藍在1994年的主張已變更想法，改以投入總統選舉方式體現其政治主張，因而必需尋求公民連署支持，始又提及過往經歷，他主觀上並無通知將加惡害之犯意，客觀上亦無通知將加惡害於公眾之行為，判他無罪確定。

(中時 )