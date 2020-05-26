疫情對台灣人民工作和所得的衝擊（台灣民意基金會提供）

台灣人對蔡政府紓困工作表現的反應（台灣民意基金會提供）

新冠肺炎疫情衝擊，台灣民意基金會今天公布民調，有近半數民眾工作和收入受到影響，換算成全國人民，亦即有近千萬的人感受到衝擊，其中中壯人口是最大受害者。對政府各項紓困工作有5成5民眾基本上滿意，但也有3成8不滿意。顯示多數民眾仍認為政府紓困工作應該要做的更好一點。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「蔡英文總統的下一個四年」民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持，並邀請丁庭宇、林嘉誠、林濁水與楊憲宏等學者專家與談。

對於新冠肺炎疫情的衝擊，20.2％民眾覺得過去這四個月的個人工作和收入，受到疫情的影響很大，28.4％覺得小有影響，26.3％覺得沒什麼影響，18.7％覺得一點也沒影響，5.8％本來就沒有工作和收入，0.6％很難講、不知道。

游盈隆表示，換句話說，在過去四個月，有約4成9的人的工作和收入受到影響，亦即全台有將近一半的人的工作和所得受到明顯影響，換算成全國人民，大約有近千萬的人感受到疫情對個人生活的影響，其中有近400萬人感覺受很大的影響。

如果再納入15至19歲勞動人口約130萬，那麼全台灣工作和收入受影響的人口將破千萬，而受創嚴重者很可能接近500萬人。他認為，這種規模的衝擊和傷害不可謂不大，政府千萬不可掉以輕心。

進一步分析，在性別方面，男性公民中有5成3的人感受到影響，女性只有4成5有感覺，男性在工作和收入的衝擊，顯然比女性更有感受；在年齡層方面，35至64歲公民對工作和所得受影響的感受，明顯比34歲以下或65歲以上的人強，顯示中壯人口是這一波疫情風暴的最大受害者。

對於政府近期各項紓困工作表現，有約5成5基本上滿意蔡政府的各項紓困表現，約3成8不滿意。游盈隆認為，這項發現透露出，全國民眾對蔡政府紓困表現表達了一種「很含蓄」的滿意，由於有近3成8不滿意，只有1成2非常滿意，表示絕大多數民眾認為政府紓困工作應該要做的更好一點，更符合社會的需要才是。

至於民眾對政府振興經濟的信心，有約6成6的人對蔡政府救經濟基本上有信心，約3成沒有信心。他說，絕大多數人民對蔡政府救經濟的能力表達善意肯定，但只有1成8非常有信心，4成8還算有信心，還有3成沒有信心，整體而言，這意味著多數民眾對蔡政府未來拼經濟存在著一種持續觀望的正面態度。

(中時 )