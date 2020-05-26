新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各行各業，高雄市政府為了振興經濟、刺激消費，特別規劃「高雄振興購物嘉年華」活動，6月1日開始的購物嘉年華，希望透過刺激買氣的方式，增加高雄的經濟活絡。

高雄市長韓國瑜26日與副市長葉匡時、經發局長伏和中、觀光局長邱俊龍、文化局主秘劉秀英等人，召開記者會，韓國瑜指出，目前高雄仍維持零本土感染成績，疫情雖然稍緩、但買氣太弱，因此，高雄市政府提出一系列紓困振興計畫，用刺激買氣的方式，推動購物嘉年華，希望能增加經濟活絡。

經發局長伏和中表示，這次振興購物嘉年華活動從6月1日開始，到8月31日止，活動期間，只要在高雄市消費滿500元，憑發票到活動平台登錄，就能參加「日日抽5萬元抵用券」、「週週抽黃金」、「月月抽汽車」等抽獎活動。

另外，消費者在高雄市飯店住一晚以上，每房就贈送抵用券200元，可用在高雄16個夜市與許多商圈店家，希望藉此促銷活動，在後疫情時期，再現高雄蓬勃消費商機。

觀光局長邱俊龍指出，「國民旅遊優惠專案」、「5大景點免費入園」及「轄管委外營運景點消費滿500元現折100元」的三大優惠方案，包括旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、鼓山洞及壽山動物園，都從6月1日開始免費入園3個月。

部份飯店除了參與高雄觀光局的促銷活動，也自行推出優惠方案，例如漢來飯店，針對公務人員推出「漢來國民旅遊卡專屬優惠」，含服務費與稅金，2人只要3,300元，還加送2客早餐及三溫暖免費使用，要吸引國內旅遊。

文化局則推出7大場館「門票平日免費、假日優惠」方案，讓民眾前來體驗高雄之美。

高雄衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市自從1月25日一級應變中心開設以來，已經滿4個月，歷時122天仍維持零本土感染，目前最大的挑戰是因應接下來的漁汛期，目前高雄已經媒合18家檢疫旅館、備妥1,600多個床位，符合遠洋漁船回到高雄港的檢疫需求。

潘炤穎特別提醒，目前針對防疫政策，高市府定調為「有效管理、振興活絡」，面對目前全球疫情挑戰仍然嚴峻的此刻，務必落實防疫新生活，注意維持動距、實名登記、健康監測與人流管制等。

(工商 )