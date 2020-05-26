時代力量立委陳椒華在臨時提案中稱台灣政府為「台灣執政黨當局」，引發爭議，曾經參與該提案連署的綠委也紛紛撤簽、要與該案劃清界線。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書有感而發的說，台灣當然要跟香港站在一起，但不能像民進黨只會『蹭』在一起。

陳椒華昨天在財政委員會上臨時提案，針對中共強力推動港版國安法，「台灣執政黨當局」將會更激及完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助，由於傳出該提案上還有民進黨立委高嘉瑜、林楚茵等人連署簽名，公開後立即引發熱議，連親綠網站都看不下去，予以痛批。桃園市議員王浩宇也說，只有陸方才會使用「台灣執政黨當局」來稱呼中華民國政府，執政黨立委卻在立法院提案資料使用中共方面的對台稱謂，無論是刻意還是太不小心，時代力量跟連署的綠委都該出面道歉。

陳椒華及連署綠委昨日已經相繼道歉並撤案，並感謝各位的批評與指教，不過，國民黨文傳會副主委黃子哲26日凌晨在臉書PO文，開頭就批判綠營自我矮化是『當局者迷』」，因為過去香港民主派社運人士來台拜會民進黨，也是用『台灣當局』稱呼我政府，但民進黨上下同樣悶不吭聲，不禁令人懷疑，民進黨政府與時力是拿矮化國格來蹭香港嗎？

黃子哲指出，陳椒華雖已道歉，綠委也緊急撤簽，但與其說是一時不慎，不如說是綠營在面對香港問題時，對主權地位的立場不夠堅定，他並直言，綠營口口聲聲要維護國家主權，卻一再自我矮化，這些人難道是『當局者迷』？為了政治利益，全然迷失國家的定位與方向。黃子哲強調，台灣關心香港的自由、民主、人權與自治，不分藍綠。他強調，國民黨不會矮化國家主權，還會負責提出港澳條例修法，提供香港民眾最實在的幫助，台灣當然應該要跟香港站在一起，「但不能像民進黨只會蹭在一起」。

國民黨文傳會副主委黃子哲強調，台灣當然要跟香港站在一起，但不能像民進黨只會『蹭』在一起。（圖／臉書）

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(中時電子報)