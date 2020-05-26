立法院今天進行促轉會人事同意權案投票，國民黨團表達反對立場，拒絕進場投票替人事案背書，並在場外舉行記者會痛批，此波促轉會提名名單不符合超越黨派標準，不該成為政治酬庸，呼籲促轉會應設下落日條款，不該任其無限期延長下去。

行政院日前提名現任專委楊翠微促轉會主委、葉虹靈為副主委，現任專委彭仁郁為兼任委員，新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專委，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員，合計更換3人職務，新提名5人。

歷經立法院司法及法制委員會審查，立法院院會上午行使促轉會人事同意權案投票，國民黨表達反對立場，拒絕進場投票替人事案背書，並在投票時同步在場外舉行記者會。

黨團總召林為洲痛批，促轉會是獨立機關，應超出黨派行使職權，但此波提名名單都不符合標準。他強調自己很尊敬楊翠，但其祖父楊逵在日據時代、228事件及白色恐怖時期都曾入獄，作為被害者家屬，不適合擔任裁判角色。

林為洲透露，本來此次記者會也邀請藍委蔣萬安，但蔣認為自己的身分不適合開記者會批判促轉會人事案，「可能被調查的對象等親，當然不適合批判促轉會，被害人家屬也不適合做裁判機關的主委」。

黨團首席副書記長林奕華說，促轉會應在2年內向行政院提出完整報告，但前副主委張天欽導致促轉會空轉，忙著政治鬥爭消滅異己，沒有繼續認命的正當性。她借用笑傲江湖「欲練神功，必先自宮」，當時卻未撤會全部促轉會委員，而且現在的主委與副主委還是當時的委員之一。

林奕華也質疑陳雨凡之所被列入促轉會專委名單，是因為先前和民進黨立委候選人許淑華協商退選，這部分牽涉司法，懷疑存在違反搓圓仔湯的問題。

藍委吳怡玎抨擊，楊翠去年任代理主委曾肯定不會延長促轉會工作，不料，半年後成為促轉會主委被提名人，但仍無法講清楚具體業務內容，恐無限期延長促轉會，而促轉會一年花1億5千萬元，卻沒有用於受害者家屬。

藍委陳以信批評，促轉條例沒有設下落日條款，恐導致促轉會演變成常設組織或非任務性編制，違背促轉會設置目的，且成為民進黨酬庸平台，呼籲勿讓社會持續對立。

(中時 )