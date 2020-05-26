最近台灣正逢潮濕的梅雨季，不少人的家中，不只會引來大量飛蟻，近期各種奇形怪狀的小蟲，也紛紛出籠。昨天有一名宜蘭網友就上網發問，表示家中發現一條長相酷似「發霉金針菇」的異物，近看發現不是真的金針菇發霉，而是一個會自行蠕動前進，有著一顆圓扁小頭的生物，好奇上網發問，引來專業網友解答。

有網友最近在臉書社團《宜蘭知識+》貼出照片，表示發現家中有一條乍看像發霉的黑色金針菇的奇特生物，但仔細一看，發現該生物有點像蚯蚓，但又比蚯蚓多了圓扁的小頭，還會自行蠕動前進，好奇這是什麼奇怪的動物，怎麼會在雨天出現於家中？

後來有專業網友線上解答，原來這個看似像發霉金針菇的動物，叫做陸生渦蟲，「是生長在低污染環境的象徵生物」或出現在家中，代表附近很乾淨的意思；還有網友提到，這類渦蟲「可以把他切斷成100節，然後你就會得到100隻渦蟲…」。

(中時電子報)