520就職典禮落幕，六都市長獨缺高雄市長韓國瑜，周刊爆料新北市長侯友宜原與韓敲定一起缺席，不料事後侯臨時變調前往觀禮，讓韓國瑜相當傻眼；對此侯友宜今受訪時解釋，他早就準備好，當天若沒有很重要的市政行程，就會去參加520就職典禮，至於其他縣市是否參加，他都予以尊重。

520就職典禮上周登場，六都市長均受邀出席，侯友宜原以市政優先為原則，遲未答應出席，直到典禮前夕，才由發言人宣布調整市政會議時間，侯將出席就職典禮，連台中市長盧秀燕也到場，最後六都市長獨缺韓國瑜；周刊爆料，韓國瑜曾私下聯繫侯、盧，與藍營市長達成不出席觀禮的默契，事後得知自己被放鳥，相當傻眼。

對此侯友宜今主持道安會報時受訪回應，他早就準備好520當天，只要沒有很重要的行程就會去參加，畢竟相較一些例行性的會議，國家的慶典還是最重要的事，至於其他縣市是否參加，他都給予尊重，每個人也許有不一樣的事要做，他都給予尊重。

(中時 )