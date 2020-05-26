副市長令狐榮達表示，隨著疫情趨緩，相關措施需要滾動式檢討，市府會和中職保持密切聯繫，積極接洽、討論放寬相關規定。（陳世宗攝）

中華職棒聯盟日前欲開放2,000名觀眾入場觀看球賽，中央疫情指揮中心不但要求要實名制，還要入場民眾每人填寫健康聲明書，且不能事前在網路上填寫；市議員李中質詢說，中央規定一定要現場逐一填寫造成現場大排長龍，根本是擾民、不知通權達變。運動局長李昱叡說，將向中華職棒聯盟和球團反應，儘速溝通處理方式，再向中央爭取。

李中表示，既然衛福部新聞稿都表明國內疫情風險低，其他場域譬如餐廳、市政府都沒有填寫健康聲明書措施，當觀眾購票、入場都能確認身份時，為什麼還要民眾寫健康聲明書？這是擾民更是做不當的要求。當中央大官自己做不到維持社交距離時，卻要求民眾務必遵守，這合理嗎？

針對中央行政權的為所欲為，李中也舉國家漫畫館為例，當年鄭麗君和林佳龍簽署合作備忘錄，但盧秀燕當選市長後，就成了合作「被」忘錄，備忘錄與相關政府正式公文表明要在工程期間撥款4.45億元，但文化部不但至今沒有撥款，甚至還取消在臺中設國家漫畫博物館，不僅影響工程進度，也對日後的營運OT等作業產生嚴重衝擊。

李中說，不論是土地用途變更、觀眾簽署健康聲明書、國家漫畫博物館說不蓋就不蓋等種種現象，都充分顯示現在的民進黨中央政府，想要做什麼就做什麼、不想做就立刻不做，完全無視法令規章，台灣法治國的精神不應該這樣被踐踏。

副市長令狐榮達表示，隨著疫情趨緩，相關措施需要滾動式檢討，市府會和中職保持密切聯繫，積極接洽、討論放寬相關規定。運動局長李昱叡則表示，將向中華職棒聯盟和球團反應，儘速溝通處理方式，再向中央爭取。

(中時 )