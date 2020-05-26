因《父後七日》走紅的「三金影帝」吳朋奉今(26日)傳出驟逝，享年55歲。過去他在電影裡台語說得道地，2015年他接受專訪自曝其實是外省第2代，他說小時候社會刻意營造講國語比較有水準，他去買東西竟說國語，分享說：「老闆，檳榔50塊，我通常說『青仔50』，突然覺得自己故障了。」

吳朋奉過去接受本報專訪，透露從小聽有草根味的大人飆髒話，自己也耳濡目染，最喜歡聽長輩罵死小孩台語「死囝脯」，回憶說：「那時候覺得死囝脯好好聽喔，回家一直念，開始對台語有一種瘋狂。」成為日後演出的養分。

吳朋奉從小在三重、萬華長大，因台語說得好，後來還成為許多演員的台語老師，當時他接演吳念真舞台劇，劇本中寫到髒話台詞部分時，僅標註「請自行斟酌」，後來好幾場罵髒話的戲他在家還會事先練習，笑說每次罵完還會喘，罵人才是最累的戲。

他因得到金馬、金鐘、台北電影獎獲得三金加持，被封為「三金影帝」，工作卻沒有因此順遂，哀怨分享：「三金影帝沒有變有錢，當影帝真沒用！每次遇到的劇組不是沒錢，就是快要跑路的。」

(中時電子報)