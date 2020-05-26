銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)開發新客戶有成，陸續拿下中興通訊5G基站及聯想商務NB訂單，公司散熱材料亦取得日本小系認證，新客戶及新產品預計下半年出貨放量，加上呼吸器等醫療設備需求強勁，讓騰輝-KY下半年業績看好，預估下半年單季業績可望挑戰歷史新高，全年業績亦可望優於去年，再創新高。

騰輝-KY產品涵蓋銅箔基板及散熱材料，公司長期專注在軍工、醫療、國防、航太及車用等立基領域，由於客戶多元且產品應用範圍廣泛，讓公司今年第1季業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，毛利率亦因產品多屬於立基產品優於同業。

騰輝-KY積極佈局5G基站產品，日前順利通過中興通訊認證，據了解，騰輝-KY產品主要應用在5G基站的天線及功率放大器，目前已開始小量出貨，儘管中美關係緊張，美國針對華為祭出新禁令，市場普遍預期今年大陸地區將興建55萬座到60萬座5G基站目標不變。

由於華為受美國禁令影響，中興通訊可望受惠，中興通訊在4G時期市佔率約33%，市佔率可望進一步提升，騰輝-KY預估，下半年5G相關產品出貨可望明顯放量，成為推升下半年業績重要新動能；除中興通訊外，騰輝-KY亦向5G相關應用終端大廠送樣認證伺服器、儲存、交換機等材料，全力搶攻5G相關新應用。

在車用產品部分，騰輝-KY散熱材料已取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是第一家被核可的非日系供應商，目前訂單已開始放量，亦是騰輝-KY下半年成長動能。

此外，騰輝-KY去年12月推出遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板，以及半導體封裝應用的BT樹脂材料等新產品，未來可望切入載板高端電子材料應用，成為騰輝-KY未來營運成長的重要推手。

受惠於呼吸器等醫療設備需求強勁，且特殊材料如散熱鋁基板有雙位數成長，以及軍工航天高階聚醯亞胺(PI)基板持續成長，騰輝-KY第1季合併毛利率攀升至29.85%，年增4.17個百分點，稅後盈餘1.07億元，年成長53.18%，每股盈餘1.51元。

儘管第2季因歐美新冠肺炎爆發，各國封城封國導致騰輝-KY車用產品出貨受到影響，營運相對較弱，但因其他產品出貨逐步放量，騰輝-KY第2季業績依舊能維持水準，上半年業績可望優於去年同期。隨著歐美各國陸續解封，遞延的訂單可望在下半年恢復正常，騰輝-KY預估，單季業績可望挑戰歷史新高，全年業績亦可望優於去年，再創新高。

(時報資訊)