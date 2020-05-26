華固(2548)今日股東會通過每股配息7.5元，順利完成董監改選。董事長鍾榮昌說，董事、獨董都未改變，公司積極延攬人才同心協力把公司經營好。鍾榮昌指出，疫情趨緩讓人放心，4月起各案場來客人數都增加，市場氣氛不錯，若無變化下半年房市恢復正常，但若疫情真的捲土重來，房市將會再重返今年2、3月時的冷清，畢竟生命安全最重要。

總經理洪嘉昇說，辦公室市場一樣是有更新需求，這個市場是屬於寡占市場，並非所有的建商都有著墨，公司在商辦及廠辦市場一直保有一定的比例，以往廠辦、住宅比重約為2:8，若依目前整理的土地庫存來看，廠辦比例增加為3成左右。通常辦公室案子會邊建邊售，銷售成績都是立面快完成時，客戶尋問度會比較高。

洪嘉昇指出，今年主要入帳來源除了國票金融大樓、新代田外，還有天鑄，至目為為止已售出可交屋入帳的金額約在80多億元左右，預期下半年還會有成屋銷售可以入帳。他說，房市基本需求一直都存在，只是因疫情而有所遞延，4月下旬起看屋人流都有回溫，QE後利息已很低，現在市場氛圍對經營環境而言是有利的，各業者都在各自努力。內湖馥麗案總銷70億元左右，目前已售75%、總銷約50億元的華固月河，520開賣，目前來人量很大超過預期。

對於相關政策，洪嘉昇認為，目前無論是法規和稅務上都已經完善，但是在囤房稅，他話峰一轉說，對起造人而言實在不合理，有很多建案是先建後售，還沒有營業行為時就被指為囤房行為，房屋是商品怎麼可以還沒有賣就課稅，真的實在不合理也不公平，全台灣只有在台北市才有這項課稅，希望政府好好思考。不過，若是在個人上，持有3戶以上才課稅算是合理的。

(時報資訊)