在巴西的新冠肺炎新增死亡人數首度超過美國後，白宮周一宣布，對巴西實施的入境旅行禁令將提前兩天生效。

白宮周一發布聲明，宣布巴西入境美國的旅行禁令起始時間，由周日最初公布的5月28日，提前至美國時間5月26日周二午夜11時59分。不過白宮並未說明提前實施該限制措施的原因。

巴西在兩天前超越俄羅斯，成為全球新冠狀病毒疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。華府隨即宣布對巴西實施旅行禁令，所有外藉人士計畫要入境美國的前兩周曾赴巴西者，不得入境美國，這項禁令訂於美東時間5月28日夜間11時59分起生效。

根據官方最新公布的數據，周一巴西在過去24小時內呈報的新冠肺炎死亡人數為807人，首度超過美國的新增死亡病例620人。目前巴西的總確診數為37萬4,898人，少於美國的163.7萬人。美國累計染病死亡人數達97,988人，巴西累計死亡病例為23,473人。

(時報資訊)