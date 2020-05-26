疫情趨緩，衛福部長陳時中上周六特別率防疫團隊到屏東墾丁示範防疫新生活；台中市逢甲商圈也透過關係要邀阿中部長來逢甲商圈幫忙集人氣，讓人潮回流；逢甲商圈主委王朝藝證實，已電話線上發出邀請；另對於政府發放振興券，他希望總金額不變下，面額可以小一點，讓小攤商也能受惠。

王朝藝指出，在連續多日零確診後，逢甲商圈人潮回流，尤其阿中部長上周六日親率防疫團隊到墾丁，不但墾丁人潮大增，逢甲商圈人潮也較上一個周休二日增加三到四成，因而他也發出邀請，希望阿中部長可以到台中逢甲商圈來逛逛，為商家拉抬人氣。

而面對政府釋出發放振興券的消息，王朝藝指稱不清楚實際內容，但如果如媒體報導用一千元換三千元振興券，他希望拿一千元可以變成累計一千元，不然大家都會衝到大賣場去消費，或是不用拿一千就真接發放三千元振興券，因為經疫情衝擊，大家手頭都不寬裕；而且發放的三千元振興券也要有小面額的多張，這樣對小店家和小攤商才有助益。

(中時 )