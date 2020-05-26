歷屆行政院女性閣員比例圖。（黃福其攝）

蘇內閣女性閣員比例與各國、各機關比較圖。（黃福其攝）

國民黨上午開記者會，質疑蔡蘇新內閣42位政務官竟只有兩位女性，比率僅4.76％，比蔡總統第一任僅10％而在臉書「反省」的比例更低，男女比例懸殊完全違背競選總統的承諾，更創下台灣政治史上無比難堪的倒數第一名，蔡總統在保障女性參政權遠不如侯友宜、韓國瑜及柯文哲。國民黨強調「台灣第一位女性總統、女性閣員比例倒數第一」，內閣名單凸顯民進黨內男性威權文化，呼籲蔡蘇立即落實性平承諾、調整女性閣員，否則政院性平委員本周四就該請辭抗議。

文傳會主委王育敏指出，新內閣組成後，社會各界對於懸殊的性別比例同感震撼；不只行政院性別平等委員會民間委員聯名抗議，指內閣名單嚴重失衡，男性超過九成，令人大為失望；婦女團體也痛批，史上最「男」內閣竟然出現在台灣第一位女性總統手中，無疑是最大諷刺。

她強調，2012蔡英文競選總統時發表女性政策白皮書，指陳「政府任命女性政務官的比例不僅沒有進步，反而出現女性政務官人數減少的趨勢。顯示政府在人事任命上，缺乏改革魄力，提拔優秀女性從政貢獻其專業所長」。蔡英文並具體承諾，將「積極促進各級政府首長、部門主管及民意代表等公職與委員會委員的任一性別比例不低於三分之一。」

但2016年蔡英文執政後，四年前的520，林全內閣女性比例創下10％新低，引起婦女團體強烈抗議，蔡英文當年在臉書上反省，並承諾會「要求執政團隊，在所有的決策當中，務必要把性別議題納入考慮」，還說「我特別把這件事寫在這裡，不只是回應，反省，也是對自己的提醒。」但8年後，女性閣員比例更下跌到4.76％，當年蔡總統的自我反省，成為自我打臉，一切都是空話。

文傳會副主委李永萍說，對比陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統的女性閣員比例，陳水扁執政的2000年時，唐飛內閣就任時女性比例為21.4％，2004年游錫堃內閣為17％；馬英九執政2008年劉兆玄內閣為20.8％，2012年陳冲內閣為 23.4％；到蔡英文上任後，2016年林全內閣即驟降為10％，到今年 520更對半折為4.76％，女性閣員比例不只持續下降，而且是雪崩式下跌，好像恐怖片，有夠差及丟臉。

此外，目前五院中，司法院大法官女性比例26.6％；監察院政務人員女性佔48.3％；考試院政務人員佔34.3％；立法院有41.6％的女性立委；國民黨執政直轄市中，新北市長侯友宜任命局處首長女性佔 35.71％；高雄市長韓國瑜任命女性佔比17％，對照行政院女性閣員佔4.76％，與其他四院、直轄市都天差地遠，蘇貞昌院長敬陪末座，看不到女性人才，難怪行政院性別平等委員醞釀請辭抗議。

再以世界各國來看，依據世界經濟論壇（WEF）發布的《2020年全球性別差距報告》，女性平均在各國部長級政府職位占據比21.2％。台灣穩居世界末段班，蔡政府實在愧對女性同胞。

文傳會副主委王鴻薇說，這次面對婦團批評，行政院回應輕描淡寫，認為性別平等不只在閣員比例方面呈現，更重要是對法案的推動。國民黨則質疑，連最容易做到的提高內閣女性比例都不做，遑論推動法案？台灣政治史上第一位女性總統，卻在連任的第二任期之初，提出倒數第一的女性閣員比例，如何期待民進黨真有心拿出並促成婦女參政的政策？

「蔡總統不但不如侯友宜、韓國瑜，也不如言行當歧視女性的柯文哲，可說是『勇於認錯，絕不改過』。」四年前蔡總統公布內閣名單後，遭婦團強烈抗議，到民進黨中央演行動劇並翻桌；四年後，民進黨端出史上最差的女性閣員比例，顯示民進黨對婦女團體多年的訴求置若罔聞。本周四政院性平委員會要開會，呼籲民間委員若蔡蘇未立即調整女閣員比例，就立即請辭抗議，否則就是尸位素餐。

(中時 )