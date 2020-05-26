端午佳節即將到來，台灣高鐵公司今日表示，將於6月24日（三）至29日（一）疏運期間，加開163班次列車，包含：南下91班、北上72班，總計6天，提供865班次列車的旅運服務，旅客可自5月28日（四）凌晨零時起，預購端午節疏運期間所需車票。

高鐵表示，配合政府防疫措施，2020「端午節疏運」期間，24日至28日共5天，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。

高鐵表示，敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。同時，高鐵公司也將持續依疫情狀況，配合政府政策及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。

配合端午節連續假期，6月20日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當日增開4班次北上列車，同樣於5月28日（四）凌晨零時起開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，歡迎旅客多加利用。

(中時 )