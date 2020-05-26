55歲的三金影帝吳朋奉今（26）傳出驟逝消息，友人證實他「前天已經走了」。消息傳出後，前立委顏寬恒在臉書PO文哀悼，希望吳朋奉一路好走。

顏寬恒引用電影《父後七日》台詞，「今嘛你的身軀已經攏總好了，無傷無痕，無牽無掛，親像少年時欲去打拚。」透露自己會認識吳朋奉是因為電影父後七日，誇他飾演道士維妙維肖，以為他真的是「師公」，感嘆「台灣影壇又痛失了一位好演員」。

（圖／摘自顏寬恒臉書）

消息來得太突然，網友也不相信吳朋奉真的驟逝，留言表示「怎麼會，不敢相信，一路好走」、「 讓人懷念的好演員，無病無痛，一路好走」、「優質的演員，一生演過很多好戲，也演的相當精彩，人生的劇本，你也已經完美的演完了，人生了無憾，一路好走，阿彌陀佛」、「牛港大仔，一路好走，痛失英才」。

吳朋奉的經紀公司也證實：「確定人走了，但詳細原因跟時間還不清楚，家屬希望等詳細的報告內容出來，再對外說明情況。」

(中時電子報)