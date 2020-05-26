「永南滯洪池」利用福德國小後方閒置土地，打造一個長120公尺，寬90公尺，深1.5至2.0公尺的長型滯洪池。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

縣府補助公所約341萬元經費，興建「永南滯洪池」，預計在今年6月底前完工。（吳建輝攝）

大雨連連，汛期與梅雨季節已到，預計6月底可以完工的「永靖鄉永南公墓新設滯洪池改善工程」，即將進入最後階段，26日彰化縣長王惠美，特地前往永靖滯洪池改善工程視察，並指示要求工程單位，必須如期如質完工，以備戰接下來梅雨汛期的挑戰。

王惠美表示，永靖鄉港西村福德巷、永南村永西路及永北村北勢巷，因排水設施設計不良，每逢強降雨時，下游排水不及宣洩，進而回堵到上游，附近居民長期飽受淹水之苦，因此縣府補助公所約341萬元經費，興建「永靖鄉永南公墓滯洪池」，預計在今年6月底前完工。

「永靖鄉永南公墓滯洪池」利用福德國小後方閒置土地，打造一個長120公尺，寬90公尺，深1.5至2.0公尺的長型滯洪池，遇強降雨時候，可匯集福德國小附近溝渠溢流水量，達到減緩地方淹水情形。

而彰化除了除了現有的員林市圓林園滯洪池，與將完工的永靖鄉永南公墓滯洪池，未來還會陸續在二林、花壇、鹿港等地興建排水改道與滯洪池等排水防汛設施，展現縣府治水的決心，而多功能的滯洪池，除了扮演調節洪水的角色，也能勝任休閒生態景觀與環境綠美化的功能。

(中時 )