由於財報亮眼，在港股上市、大陸線上叫餐企業美團點評26日開盤漲2.54％，盤中更一度大漲逾9％，飆升至138港元，再刷新歷史高位，市值超8,000億港元。根據實時匯率，美團的市值已突破1,000億美元大關，成為騰訊、阿里之後，大陸第三家市值超千億美元的互聯網公司。

推動股價再創新高的主要原因之一，是美團昨日公佈的2020年Q1財報。財報顯示，第一季，美團總營收人民幣（下同）167.5億元，年減12.6％，高於市場預期的156億元。

同時，其第一季經調整淨虧損2.163億元。相比之下，市場預期為經調整淨虧損11.11億元。

此外，截至2020年3月31日的12個月，美團交易用戶數達4.5億，人均年度交易筆數增長至26.2筆。

不過，第一季，受疫情影響，美團的餐飲外賣業務和到店、酒旅業務均受到較大影響。其中，餐飲外賣業務收入為95億元，年減11.4％，日均訂單量年跌18.2％；到店、酒旅業務收入為31億元，年減31.1％。

(工商 )