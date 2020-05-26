陸媒澎湃新聞26日從中國海洋石油集團有限公司獲淂消息，大陸自然資源部近期完成了墾利6-1油田探明儲量報告的評審備案工作，報告中提到，該油田的探明地質儲備量逾1億噸。這也意味，大陸渤海萊州灣北部地區第一個破億級大型油田呼之欲出。

中國海油天津分公司總地質師薛永安表示，墾利6-1油田的發現打破了萊州灣北部地區40餘年無商業油氣發現的局面。

中國海油董事長汪東進則表示，墾利6-1油田是公司加強大陸油氣勘探開發的重要成果，中國海油將繼續發揮勘探「龍頭」作用，以尋找大中型油氣田為主線，努力在更複雜油氣層、更深海域取得更多新突破。

據了解，目前，墾利6-1油田正在加快開發評價工作，儘早實現投產。該油田的巨大勘探前景將為渤海油田持續綠色穩產10年、上產4000萬噸目標的實現穩定保障。

墾利6-1油田位於渤海萊州灣北部地區，隸屬大陸海上最大油田渤海油田。自20世紀70年代晚期開始，該地區歷經40餘年多次勘探，效果均不理想，所發現的油田儲量規模小、分布不集中，無法建立有效開發體系；近年來，隨著科技進步以及對當地地質有更新的認識，該區的探勘工作才逐步取得成果。

(旺報 )