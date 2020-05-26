分析儀首度正式承載檢體，檢驗結果陰性。（台東醫院提供／楊漢聲台東傳真）

分析儀首度正式承載檢體，檢驗結果陰性。（台東醫院提供／楊漢聲台東傳真）

台東新冠病毒檢驗25日啟動當天，衛福部台東醫院接獲首支檢體，P2等級負壓實驗室開機啟動萃取分析，4.5小時完成軟體分析上傳疾管署，檢驗結果「陰性」！

部東醫院25日上午採檢首支檢體，曾在昆陽實驗室受訓的菁英醫檢師余秀珊全副武裝隔離衣、面罩上身，將台東第1支檢體帶進院內P2負壓實驗室。

調配試劑的過程中余秀珊腦海突然閃過1秒鐘「應該會是陰性吧!」的念頭，不過還是依照SOP將檢體推進萃取儀；後半段操作「即時聚合酶連鎖反應儀」時，儀表面板顯示需時52分鐘，余秀珊形容當時簡直度日如年，反應結束她火速進行軟體分析，確認陰性時她忍不住在實驗室大叫，如釋重負！

首支檢體陰性，檢驗科同仁開玩笑說「被陰了還這麼高興」，立馬將分析報告上傳疾管署法定傳染病資訊系統；院長樊聖感謝衛福部與立委、饒縣長為台東爭取新冠病毒檢驗儀器，未來將保持正確、即時2大原則，讓檢驗儀器發揮在地效益。

(中時 )