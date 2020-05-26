新冠肺炎爆發造成各地封鎖，也讓企業開始審視供應鏈過度集中大陸的風險，Bain公司Gerry Mattios提到，疫情成為一個警訊，提醒企業過於依賴大陸的問題，「一個突發狀況，就可能造成斷鏈危機」；也有分析師認為，在疫情過後，儘管企業不見得會完全撤離大陸，但減少對其依賴已成趨勢。

CNBC報導，作為第一個疫情爆發國，在大陸實施封城後，小至玩具、大至重要的藥品等都出現斷鏈風險，這也突顯出該國在全球供應鏈佔的份量已經太大，以至於當企業過度依賴時，一個突發狀況，就會造成危機。

Bain公司副總裁Gerry Mattios提到，如何建立彈性的供應鏈已成為企業的必要課題，這指的是當未來遇到挑戰時，可以快速地切換生產地。他認為，或許我們不會看到製造業在大陸完全撤出，但會看到企業轉出大部分的產能至其它地區。

Alvarez＆Marsal董事總經理林浩日則表示，供應鏈撤出大陸並非一夕之間就能完成，而且就實際面來說，大陸擁有的資源仍具有吸引力，不過政治還是必須考量的因素之一，如同許多國家正向企業施壓，希望它們撤離大陸，回到自己國內生產；大陸也正在為留下企業而宣傳自己。

最後，Mattios認為，企業分散供應鏈已經是不可避免的趨勢，我們可以看到世界各地有許多的小工廠，而不僅是被稱為世界工廠的中國大陸。

(中時電子報)