大陸商務部長鍾山在大陸全國兩會上表示，外貿外資基本盤一定能夠穩住。穩住外貿外資基本盤的主要工作，從外貿看，最主要是要穩住外貿主體；從外資看，要擴大外資增量，穩住外資存量。

鍾山介紹，四十多年來，大陸的外貿外資快速發展，為經濟社會的發展作出了重要的貢獻。穩住外貿外資基本盤的主要任務，一是要穩定大陸外貿外資大國地位，二是要穩住外貿外資對經濟社會發展的貢獻。

鍾山表示，穩住外貿外資基本盤的主要工作，從外貿看，最主要是要穩住外貿主體。現在大陸各類外貿主體超過30萬家，這些企業遇到了前所未有的困難。這些困難，有一些企業通過自己的努力可以解決，有一些需要政府的幫助。

政府從財政稅收、金融保險、產業鏈供應鍊等方面，在政策上予以幫助、支持，降低了企業的壓力，也激發了企業的活力。只要外貿主體能夠穩住，外貿就一定能夠穩住，能夠發展。

從外資看，主要是做好兩件事，一是要擴大外資增量。這就需要進一步擴大對外開放，放寬市場准入，縮減負面清單，還需要搭建更高水平的對外開放平台，特別是要建設好自由貿易試驗區，加快自由貿易港建設，讓外國投資者願意來中國投資。

二是穩住外資存量。主要是貫徹落實好「外商投資法」，營造公平、公正、透明的營商環境，保護外商合法權益，保護知識產權，讓外商放心、安心，願意在中國投資、在中國發展。隨著大陸營商環境的改善、經濟的發展、市場的擴大，相信聰明的外商一定不會放棄中國龐大的市場。

(工商 )