疫情干擾企業營運，台灣出現29項產業今年前四月的營收出現衰退，尤其是內需產業受創最為嚴重，CRIF中華徵信所今（26）日表示，此波疫情凸顯全球供應鏈牽一髮而動全身的脆弱性，與全球產業供應鏈密切接軌的台灣企業應加速落實供應商風險管理機制，一方面審慎評估商業夥伴信用風險，另方面也要強化?部信用風險的管理能力。

CRIF中華徵信所分析2,301家公開發行公司，包括上市、上櫃、興櫃、公開發行公司，共計2,301家公司的今年1至4月總營收，發現較2019年衰退6.76％，35大類產業中有多達29個產業呈現營收下滑，且由於台灣限制外國人入境以及民眾減少外出等因素，觀光事業的營收高居衰退產業之首。

由於疫情全球擴散對不同產業的影響不一，台灣也有不少維持營收正成長的產業，包括半導體業、電子零組件業、資訊服務業、汽車工業等6個產業中，甚至有成長幅度達21.97％之多。

不過CRIF中華徵信所提醒，在美中貿易戰持續升溫的情況下，國際產業鏈的變數仍然不少，高度接軌國際產業供應鏈的台灣企業可能會因產業鏈重整或移轉而遭受波及，因此建議台灣企業持續強化內部信用風險的管理能力，並且更審慎評估國內外合作夥伴的經營穩健程度與信用風險，給予的信用額度更須視情況適時調整，避免因為各國封城、封關、限制邊境進出等措施，而影響自身企業營運。

(工商 )