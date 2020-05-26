台積電的客戶之一，賽靈思(Xilinx)為達成網路連結和儲存加速優化，推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA，搶攻高效運算相關商機。

自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ：XLNX）今日宣佈推出專為網路連結和儲存加速而優化的UltraScale+ FPGA產品系列最新成員Virtex UltraScale+ VU23P FPGA，透過獨特的方式綜合多種資源，實現更高效率的資料封包處理（packet processing）和可擴展的資料頻寬，致力於為網路連結和儲存應用帶來突破性的效能。

在資料量呈指數級增長的今天，各界對於智慧化、靈活應變的網路和資料中心解決方案有極高的要求，全新VU23P FPGA能為產業提供最大傳輸量、強大的資料處理能力以及靈活性的優勢，使其可以適應不斷演進的連接標準，並滿足當前與未來的需求。

VU23P具備一系列卓越的特性，它在Virtex UltraScale產品組合中實現最高的查找表（Look-up Table）和嵌入式記憶體（block RAM）與DSP slice的比例，能夠在尺寸和功率不變的情況下進行高傳輸量處理。它採用35mm x 35mm小型封裝，尺寸小巧卻能提供超強運算力，使之成為SmartNIC等高密度伺服器環境的理想選擇。作為一款突破性元件，VU23P FPGA將助力新一代網路連結和儲存系統設計人員在競爭中迅速搶佔先機。

(時報資訊)