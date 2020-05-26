新冠肺炎疫情延燒全球，致使金融市場劇烈震盪。第一金（2892）旗下第一銀行建議，投資人此時最適宜採用定期定額投資，除了持續累積本金外，還能避免因市場下跌而不敢加碼的恐慌心理，在行情下跌時持續扣款，才能享受未來反彈時的獲利。

一銀表示，一銀的「神『基』妙算」效率投資法，將本金投入在較穩定的債券型或平衡型基金做為母基金，每月固定轉換至較積極型的子基金、並設定適當停利點，達成定期定額及自動停利的理財方式。

至於喜歡領取配息的投資人，一銀認為在現今低利率的環境下，可運用一銀的「金速配」投資法，將基金配息再投入任一標的，協助解決再投資困擾，讓利息更加靈活運用。

一銀表示，疫情雖造成市場大幅震盪，但疫情趨緩後市場也逐漸恢復平穩，投資人透過定期定額做好分散投資，有系統且紀律的執行停利停損，才能從容應對突如其來的黑天鵝事件。

一銀提醒，定期定額並不代表完全沒有風險，投資前仍應先了解整體市場趨勢，從大方向的投資區域、產業，至小細節的個別持股及內含費用率等。若申購後收型級別基金，若贖回時持有期間未達基金公司規定，會被收取遞延申購手續費，建議投資人宜長期投資。

(時報資訊)