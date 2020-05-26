新莊石頭公廟神尊「人面石遭竊」，壇上空空如也。（戴上容攝）

黃姓廟方委員表示，神明靈體還在。（戴上容攝）

擁有半世紀歷史、新莊中美里石頭公廟神尊「人面石頭」遭竊，廟方委員23日透過里長報案，廟方委員黃先生則說，廟方透過通靈找到可疑男子，與對方鬥智2小時但沒有證據不能逮人；警方表示，廟方四周未設置監視器，找尋有難度，警方已積極追查。

據石頭公廟廟誌所記載，中美里石頭公廟建立於1962年，在地已有57年歷史，當時因為葛樂禮颱風帶來豪雨，使地方損失慘重，石頭公當時顯靈拯救萬民，後經地防人士提議整修，才完成今日廟宇面貌；該廟與新北市議長蔣根煌服務處僅100公尺，石頭遭竊近日成為在地婆媽關注焦點。

黃姓廟方委員表示，上周末「石頭公廟」神尊遭竊，冥冥之中透過靈體傳訊，在新莊另一間廟找到一位疑似偷竊人面石、神智不清男子，廟方人士懷疑是該男子偷竊，因此和可疑人士鬥智進行2小時套話，卻始終找不到關鍵證據。

黃姓廟方委員補充，石頭公廟也曾發生香油錢遭竊，未料這次竊賊不偷錢，只偷神尊，「不知道抱個大石頭能做什麼，對方可能神智不清吧？」；廟方若仍找不回神尊「人面大石」，未來可能會購買神尊，或是再買一顆有靈性的石頭。

一位不願具名的在地人士表示，神明靈體還在，他與神感應之後得到回應「一周內會回來」，他也說偷竊人近期可能會很衰；警方表示，石頭公廟附近沒有監視器，廟方報案時也無法說出明確遭竊的確切時間，警方目前擴大監視器，目前已鎖定可疑人士。

(中時 )