金鐘視帝吳朋奉猝逝，享年55歲，各界震驚不捨，作家劉克襄也發文悼念，透露吳朋奉也是愛好寫作之人，讚其「作詞添詩自成其風」；而讓人驚訝的是，吳朋奉其實是「外省孩子」，父親還是國民黨知識份子。

吳朋奉演技精湛，其流利道地的台語，更是令人印象深刻，讓他的表演更具深度與風味，飾演台灣社會底層人物，尤其絲絲入扣。但令人驚訝的是，吳朋奉其實是外省小孩，父親更是國民黨的知識分子。

中央社董事長、作家劉克襄臉書發文悼念吳朋奉。劉克襄表示，去年11月初，中央社出版「做伙走台步：疼入心肝的24堂台語課」，舉辦新書發表會，他有幸與吳朋奉、陳竹昇等人一同參與。

劉克襄說：「朋奉兄和陳竹昇老弟等人，從戲劇表演體悟諸多台語的精髓。我這個生活說講了半世紀的人，在旁學習甚多，對自己母語的生疏亦深感有愧。」；

「朋奉兄也是愛好寫作之人，作詞添詩自成其風，更有諸多台語教育之遠見。可惜，日後無緣再跟其討教了。悲乎哀哉！」。

而根據中央社文化+【就是愛：吳朋奉回不了頭的台語思戀】專訪內容，吳朋奉其實是外省小孩，父親是國民黨知識分子，充滿祖國思想；叔叔更是看管國民黨黨員的人二室主任。

但吳朋奉小時住在三重，周遭同學、好友全都講台語，從小聽到台語，被這個語言的聲音所吸引，吳朋奉強調：「我是被她的藝術性吸引，而再產生認同，那種認同是很自然的，不是意識形態上的。」。

(中時電子報)