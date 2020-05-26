在各國重啟經濟之際，新冠病毒疫苗研發也不停歇，除了最受關注的瑞德西韋（Remdesivir）之外，生物科技公司Novavax（NVAX）旗下候選疫苗也傳出展開首階段臨床試驗，消息傳出後，激勵道瓊指數跳高暴漲逾300點。

華爾街日報報導，總部位於馬里蘭州的Novavax Inc.周一（25日）表示，新冠病毒候選疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗，初步實驗結果將在7月揭曉。此款疫苗採用Novavax 獨家「Matrix-M」佐劑，可提高人體免疫反應，並產生大量中和抗體，為目前全球至少10種進行人體測試的疫苗之一。

第一階段臨床試驗，計畫在澳洲的兩個地點召募130名健康者參與這項研究，年齡介於18~59 歲之間。若初步試驗取得成功，除了澳洲之外，Novavax第二階段預計在美國等多國進行臨床試驗。

美股25日因陣亡將士紀念日休市，但Novavax候選疫苗首階試驗開跑消息傳出後，截至台北時間26日上午11點34分，帶動道瓊期貨狂漲351點（或1.44%），暫報24,775點。

(中時電子報)