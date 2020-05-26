與小米(Xiaomi)聯合打造小米手環的華米，先前曾經透露小米手環 5 (Mi Band 5)正在緊鑼密鼓的準備中，將在今年稍晚上市。如今，更多與這款備受期待的穿戴設備相關的新功能提早曝光，令人十分期待。

《Tizenhelp》網站報導，據了解目前小米手環 5 擁有不少新功能，包含將新增血氧濃度(SpO2)追蹤、女性月經週期紀錄，以及國際版本將會支援 Amazon Alexa 語音助手等。並將新增 5 種運動模式，包含追蹤使用橢圓機、瑜珈、划船機、室內腳踏車、跳繩的模式，加上原本的跑步、健走、騎行、室內跑步、游泳、重訓、運動模式，等於將支援 11 種運動模式。此外也傳出支援個人化活動指標(Personal Activity Intelligence, PAI）計算功能。

據稱小米手環 5 將新增支援 5 種運動模式，總計可支援 11 種。(摘自Tizenhelp)

據稱小米手環 5 將支援指針式錶盤，帶來更多元化的錶盤選擇。(摘自Tizenhelp)

網路報導指出，小米手環 5 會有中國大陸專屬版本，以及海外版。中國大陸版本內建的語音助手是小愛同學，海外版是 Alexa。中國大陸版本預計支援 NFC，海外版會否保留這項規格，還待確認。

過去小米手環從沒有遙控手機的功能，但《Tizenhelp》發現，小米手環 5 將改變現狀，據了解會增加遙控手機拍照的功能。此外，先前小米手環 4 僅支援數位錶盤(呈現數字)，但目前已發現小米手環 5 預計會增加兩個模擬的指針式錶盤。規格上，小米手環 5 預計螢幕從小米手環 4 的 0.95 吋升級到 1.2 吋，可顯示資訊的範圍更大。《Tizenhelp》推測預計 6 月底或 7 月上半月有機會在中國大陸率先發表。

小米在台推出小米手環 4 時，維持了與小米手環 3 一樣的價格(NT$865)，今年推出小米手環 5 時，台灣米粉還有沒有機會能擁有這項福利(更新不加價)，需以小米公布的最終結果為主。

(科技)