罷韓團體引用法務部logo製作文宣。（黃福其攝）

針對罷韓團體將法務部logo用在罷韓文宣上，法務部長蔡清祥日前竟表示「能原諒的話就原諒」，國民黨上午開記會痛批民進黨兩套標準，對所謂「假新聞」，政府機關動輒恐嚇法辦，迅速偵辦，如今政府機關自身的logo被造假盜用，法務部竟然寬宏大量，對罷韓團體如此寬容。國民黨強調「罷韓不能罷到無法無天」，要求蔡清祥必須道歉，且依刑法追究罷韓團體刑責。

文傳會主委王育敏指出，罷韓團體冒用法務部logo製作公開文宣，顯有違法之虞，若該文宣被判定是「偽造、變造的公文書」，依刑法 211條，可處1年以上7年以下有期徒刑。儘管高雄地檢署已接獲民眾告發，分案調查中，然而，法務部對自身logo遭冒用，第一時間不澄清，蔡清祥還在國會說「能原諒的話就原諒，已經向作圖者表達立場，他們也已經改變，拿掉logo了。」國民黨要質疑，難道違法行為改回來，就不用究責了？法務部長說原諒、下指導棋，已受理檢舉的雄檢還辦得下去嗎？

副主委李永萍表示，蔡清祥的發言引起社會譁然，嚴重打擊司法威信，更坐實蔡政府明目張膽、全力介入、主導罷韓，連法務部都可以放棄最基本的法治原則，國民黨表達強烈譴責，除了要求法務部對相關違法行為儘速究責、嚴厲查辦，蔡清祥身為法律人竟帶頭違法，發言嚴重失格，應該出面為袒護罷韓團體的說法公開道歉，以正視聽。

副主委王鴻薇說，選舉罷免是人民民主程序，但不應因政黨或執政者包庇縱容可以無法無天，「罷韓不能罷到無法無天」。罷韓團體已公然使用變偽造政府logo作為宣傳品，宣傳說「韓國瑜不得值得觸法」；韓不能讓大家觸法，但罷團的確已觸法，刑法明明有規定，法務部長竟然包庇到可以原諒，難道真如網友所言「綠色是原諒的顏色？」法務部「當然是選擇原諒他啊！」的離譜說法，讓人傻眼。

王育敏強調，從高鐵發起大學生優惠專車、國防部延期三軍大學考試，到攸關選務中立的中選會主委李進勇宣稱借不到投開票所「頭剁下來給你」，如今又看到法務部扭曲法律的「原諒說」，連串的作為令人高度懷疑，民進黨府院黨早組成「罷韓國家隊」全面啟動，行政機關中立性淪喪殆盡，實在是民主的悲哀，呼籲各界共同唾棄這些不當作為，維護台灣民主政治正常發展。

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(中時 )