大陸海關數據顯示，俄羅斯在4月取代沙烏地阿拉伯，成為大陸最大的原油供應國，當月大陸從俄羅斯進口的的原油較去年同期增加18％，因煉油廠在這兩大產油國打價格戰時買入廉價原油。

據路透報導，大陸海關總署26日公布的數據顯示，上月俄羅斯對大陸的原油出口達到720萬噸，相當於每日175萬桶；3月則為每日166萬桶。而俄羅斯去年4月對大陸的原油出口為每日149萬桶。

4月沙烏地阿拉伯對大陸的原油出口降至每日126萬桶，低於去年同期的每日153萬桶，也低於今年3月的170萬桶。

據本月稍早公布的數據顯示，大陸4月原油總進口量為每日984萬桶，高於3月的每日968萬桶，但遠低於去年4月的1064萬桶。不過，今年前四個月的進口較去年同期仍上升1.7％，因大陸煉油廠抓住油價下跌的機會採購。

分析師之前估計，被稱作「茶壺」的民營獨立煉油廠平均產能利用率在4月底增至近70％，達到疫情爆發前的標準；但政府支持的煉油廠要到5月才會回升至正常標準。

路孚特石油研究團隊預計，大陸5月進口將觸及紀錄高位5370萬噸或每日1270萬桶，其中從石油輸出國組織（OPEC）產油國的進口規模也將創紀錄。

大陸煉油廠在5月也收到首批進口自美國的原油船貨，這批船貨是在3月油價開始崩跌時預定的。

(旺報 )