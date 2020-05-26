大陸工信部長苗圩在大陸兩會部長通道上表示，疫情對1～3月的5G建設帶來了一定影響，但大陸正加大建設力度，爭取把時間趕回來。

他透露，大陸每周大概增加1萬多個5G基地台，4月份增加5G客戶700多萬，大陸5G客戶累計已超過3,600萬。

苗圩表示，今年以來5G加快了建設速度，雖然在疫情下，1月、2月乃至3月的5G建設受到了一些影響，但各企業還在努力加大建設力度，爭取把時間趕回來。

苗圩介紹，結合疫情防控，5G已經打造了3個典型使用場景。第一，在疫情最緊張的時候，中國工程院院士鍾南山透過5G視訊遠程連線，為5個危重病人進行遠程會診，通過5G傳輸了影像資料，非常清晰，這對於診斷和救治發揮了積極作用。

第二，部長通道上大陸國務院有關部委負責人通過網路視頻方式接受採訪，受訪者雖然和記者相隔一段距離，但近在咫尺，這種視頻連線是通過5G+4K/8K高清顯示來實現的。

第三，今年全國兩會期間，新華社等媒體開始用全息方式和代表進行了視訊連線。

苗圩說，這三個場景說明，隨著設施建設和基地台增多，人們對5G的使用也越來越多。期待在北京冬奧會上能有更多5G場景，能有更多用戶通過5G進行「量身定做」，為大家提供更好服務。

(工商 )